حركة تنقلات محدودة لاثنين من رؤساء المراكز بالدقهلية

أصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، قرارًا حمل رقم 739 لسنة 2018 بشأن تنقلات محدودة لاثنين من رؤساء المراكز وذلك لتنشيط العمل بالوحدات المحلية ورفع كفاءة بعض المراكز والمدن.





وشمل القرار الذى نـدب المرسـي عبـد العظيم فتـوح هيكـل نائب رئيس مركـز ومدينـة المطريـة للعمـل رئيسـا لمركــز ومدينـة المطرية بدلا من المحاسب علاء الدين كامل عوض رئيس السابق الذى تم نقل لديوان عام المحافظة .



