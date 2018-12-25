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مستشار السادات: إسرائيل فكرت في استخدام القنبلة الذرية في حرب أكتوبر

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمد عبد الجواد، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن إسرائيل فكرت في استخدام القنبلة الذرية في ثالث أيام حرب أكتوبر، إلا أنها تراجعت خوفا من تأثير القنبلة على تل أبيب أيضا، بسبب قرب المسافة بينها وبين مصر.

وتابع عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل أثناء حرب أكتوبر اتصلت بهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، فقال لها لقد خسرتي الحرب، لكن سندعمك، بالأسلحة الأمريكية.

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