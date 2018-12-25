طفل ينام على سير الحقائب في المطار.. صور

"النوم سلطان"، عبارة ليست من وحي الخيال، والتى جسدها هذا الطفل الذي غلبه النوم على سير الحقائب فى مطار بريستول البريطاني، بعدما ظل طيلة 3 ساعات منتظرًا مع أسرته لإنهاء إجراءات السفر.



التقط أحد رواد المطار الواقعة بكاميرا هاتفه المحمول ونشرها على الإنترنت لتحظى برواج كبير على الإنترنت، وتحصد كم مشاركات عملاق.



وقال المتحدث باسم المطار إن هذه الواقعة، ستجعل القائمون عليه مواجهة مثل تلك الأخطاء، لتوفير وقت المسافرين، والتقليل من مشاق السفر، التى راح ضحيتها ها الطفل من التعب، وسقط نائمًا من كثرة الانتظار.