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أخبار العالم

موقع إسرائيلي يكشف سر تأجيل أردوغان عملية شرق الفرات ضد الأكراد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:40 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
حسام رضوان
كشف موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي سبب تأجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية في شرق الفرات، التي أعلن اقتراب شنها ضد الأكراد في سوريا.

وأكد الموقع أن السبب الحقيقي لتأجيل الحملة أن انقرة ليس لديها القدرة العسكرية على مواجهة الأكراد او احتلال شمال سوريا.

وأضاف أن الحقيقة وراء تواجد الجيش العراقي في الحدود العراقية السورية،و قوات سورية بالقرب من المنطقة، يؤكد أن أردوغان ليس لديه قدرات عسكرية لمواجهة الأكراد في الشمال السوري، أو الوصول لعاصمة الأكراد في الشمال السوري.

وتابع أن عجز الجيش التركي عن مواجهة الأكراد جعله يهاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشتيت الانتباه وإلهاء الرأي العام.


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