عبدالهادي القصبي: حضور الوزراء للبرلمان يساهم في حل مشاكل المواطنين

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتطلع إلى الأداء الدستوري بصورة مثالية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جميع الوزراء يواصلون الحضور داخل مجلس النواب، موضحا أن الدكتور علي عبد العال أبدى ملاحظاته على حضورهم من أجل تحقيق الصالح العام.



