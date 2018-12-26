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عبدالهادي القصبي: حضور الوزراء للبرلمان يساهم في حل مشاكل المواطنين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:38 ص
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
حسام الحارتي
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتطلع إلى الأداء الدستوري بصورة مثالية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جميع الوزراء يواصلون الحضور داخل مجلس النواب، موضحا أن الدكتور علي عبد العال أبدى ملاحظاته على حضورهم من أجل تحقيق الصالح العام.

وأوضح أن وجود الوزراء داخل مجلس النواب؛ في غاية الأهمية، لكونهم السبب الحقيقي في اتخاذ الإجراءات وتفعيلها، مشيرًا إلي وجود عبء ضخم للغاية علي المجلس التشريعي الذي يحمل هموم ومتطلبات المواطنين في ظل تلك الظروف.

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