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رياضة

تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي.. وتجدد أزمة المقاولون والدراويش

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن تأجيل لقاء الزمالك والإسماعيلي الذي كان مقرر له في الأول من يناير المقبل على أن يتم تحديد موعدها الجديد خلال ساعات.

وسيتم تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بعد رفض الأمن إقامتها يوم ٢٨ الجاري وطلب المقاولون العرب إعادة اللقاء الي ملعبه مرة أخرى.

وأشار عامر حسين إلى أن اللجنة ستنظر في المواعيد الجديدة خلال اجتماعها غدا الأربعاء.

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