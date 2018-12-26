2018.. أبرز مشاهد البكاء لنجوم الرياضة في العالم.. دموع صلاح تأثرا بصدمة راموس.. ونيمار ينهار رغم الفوز على كوستاريكا

الانكسارات والدموع كانت الأبرز في عام 2018 لعدد من النجوم في عالم كرة القدم لسبب أو لآخر، حيث غادر الكثير منهم الملعب وهم في حالة من البكاء الهيستيري، كان أبرزهم محمد صلاح بعد الخروج متأثرًا بالإصابة وبوفون أثناء توديع ملعب تورينو وناديه يوفنتوس.



وفيما يلي نعرض أبرز النجوم الذي خرجوا من الملعب يبكون في عام 2018.



إسقاط راموس لـ محمد صلاح

نجح نادي ليفربول في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة منذ 2007 ومعهم النجم محمد صلاح وهو في حالة من التوهج ليلاقوا في مباراة حسم اللقب ريال مدريد، وبدأ الفريقان وهم في حالة متزنة حتى سقط صلاح.



راموس أسقط صلاح بعد تدخل "عنيف" ليسقط على ذراعه ويخرج باكيًا متأثرًا للإصابة وسط مساواة من زملائه في الفريق والفريق الآخر، ومنهم كريستيانو رونالدو.



إنييستا وتوديع الكامب نو

أندريس إنيستا الوفي الذي لم يلعب لأي نادٍ آخر بخلاف برشلونة الإسباني، منذ تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2002، وحقق حوالي 30 لقبًا، منها 4 دوري أبطال أوروبا و8 الدوري الإسباني.



ودع فريقه الكتالوني في مباراة إشبيلية من كأس الملك، وسط تحية وهتاف باسمه فور اتجاهه للخروج من ملعب مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، كما حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تحية الرسام خلال خروجه.



بوفون والخروج من يوفنتوس

في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي وفي مباراة بين يوفينتوس وهيلاس فيرونا، أعلن جاويديجي بوفون صاحب الـ 40 عاما أنها ستكون المباراة الأخيرة له بقميص السيدة العجوز.



ولعب الأسطورة المباراة أساسيا حتى الدقيقة 63 ليخرج وسط تصفيق حاد من جماهير اليوفي وبكاء من بوفون الذي احتضن كل ما في الملعب تقريبًا.



بكاء الألمان بعد توديع المونديال

في حدث غريب، غادر بطل العالم من الباب الخلفي لمونديال روسيا، بعد أن اعتقد الجميع أنه المرشح الأول لحصد اللقب دون أن يفاجئ الماكينات الألمانية العالم بمستواهم، حتى أن جمهور ألمانيا أشتري تذاكر مباراة نصف النهائي قبل بدء البطولة اعتقادًا منهم أن فريقم سيصل إلى هذه المرحلة، ليخرج بعدها المنتخب من دور المجموعات، بعد خسارته مباراتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.



نيمار يبكي رغم الفوز

"لا يعلم الجميع ما مررت به من أجل الوصول إلى هنا" هذا ما قاله نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن دخل في نوبة من البكاء لدرجة جعلت لاعبي كوستاريكا يتدخلون من أجل مواساته ومعرفة السبب في ذلك، وذلك عقب مباراة البرازيل وكوستاريكا والتي فاز بها منتخب السامبا بهدفين.

