ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:16 ص
أنور السادات
أنور السادات
هاني حسين
قال جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان انتماؤه للوطنية المصرية، وعندما نراجع خطاباته نرى تركيزه على القومية المصرية الوطنية.

وأضاف "عبد الجواد" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "تفكير السادات السياسي ليس معقدًا ومركبًا ولكنه يُعلي قيمة القومية المصرية، السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي بعد عام 1971".

وتابع: "مصر كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة في الفترة من 1958 وحتى عام 1971، ولكن دستور 71 أعاد لمصر اسمها الرسمي، بما يعكس مركزية القومية المصرية في شخصية السادات".

وأكمل: "السادات كان غير محكوم بالأفكار السائدة في الثقافة السياسية العربية في تلك المرحلة، وتمكن من إجراء مغامرات كبرى على رأسها حرب أكتوبر على الرغم من فارق القوة العسكرية بين مصر وإسرائيل في هذا التوقيت".

ترشيحاتنا

2018 وش السعد على محمد صلاح .. أفضل لاعب فى أفريقيا.. وقاد ليفربول لنهائي أوروبا

100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

السترات الصفراء تتحدى تهدئة ماكرون بقرار جديد

أول تعليق من أسرة الطالب محمد أشرف بعد أوامر الرئيس السيسي بعلاجه

رئيس النجوم: ما حدث معي طبيعي.. وشكوتي ضد إبراهيم نور الدين موثقة

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن الدروس الخصوصية.. فيديو

شاهد.. رسالة محمد صلاح إلى الجماهير فى عيد الميلاد

كامل الوزير يكشف الفارق بين أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد العابرة لسيناء .. فيديو

تعالت الصرخات والسيسي كان المستجيب.. الرئيس لـ المسئولين: عالجوا ابني محمد أشرف

ضبط 21 ألف حبة مخدرة مهربة في شنط المدارس بالسعودية.. فيديو

أول رد فعل من محمد صلاح حول عودة تشامبرلين إلى تدريبات ليفربول

رئيس جزيرة مطروح يكشف حقيقة مفاوضات أندية الممتاز مع شبيه محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟