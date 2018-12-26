أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو

قال جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان انتماؤه للوطنية المصرية، وعندما نراجع خطاباته نرى تركيزه على القومية المصرية الوطنية.





وأضاف "عبد الجواد" في حواره في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "تفكير السادات السياسي ليس معقدًا ومركبًا ولكنه يُعلي قيمة القومية المصرية، السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي بعد عام 1971".





وتابع: "مصر كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة في الفترة من 1958 وحتى عام 1971، ولكن دستور 71 أعاد لمصر اسمها الرسمي، بما يعكس مركزية القومية المصرية في شخصية السادات".



