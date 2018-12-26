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تعليم

جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:53 ص
صدى البلد
ايمن محمود
أكد الدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، في العام الجامعي 2018-2019.

ووجّه خلال انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس شئون التعليم والطلاب عمداء الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والالتزام بالمعايير المختلفة لتحقيق نجاح العملية الامتحانية، مع مُراعاة أن يكون يومي 7 و8 يناير أجازة لاحتفال الأخوة الأقباط بأعيادهم.

وشدد على أهمية وجود وحدة ضمان الجودة في كافة الكليات، مؤكدًا أنه أمر ضروري للنهوض بالجامعة.

وأشار إلى ضرورة وضع المعايير المختلفة والمناسبة لمشاركة طلاب جامعة مطروح في الرحلات المختلفة، وخاصة المتميزين علميًا ورياضيًا.
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة مطروح تبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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