تكريم اسم البابا شنودة الثالث باحتفالية 125 عاماً على تأسيس الكلية الإكليريكية.. صور

احتفلت الكلية الإكليريكية، مساء الثلاثاء، بالذكرى الـ125 لإعادة افتتاحها، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





وخلال الاحتفالية- التي أقيمت بالمركز الثقافي القبطي- جرى تكريم أسماء عدد من الشخصيات ممن رحلوا عن عالمنا والذين ارتبطت خدمتهم بالكلية الإكليريكية وهم، المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، والمتنيح الأنبا جريجوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية والمتنيح الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والقمص إبراهيم عطية، والأرشيدياكون حبيب جرجس، ويوسف بك منقريوس، والدكتور شاكر باسيليوس، والدكتور موريس تواضروس.



