لأول مرة.. إقامة صلاة مختلطة بين الرجال والنساء فى مسجد بـ تورينو

أعلنت بلدية تورينو الإيطالية، التي يعيش فيها 7500 نسمة، إقامة صلاة مختلطة داخل مسجدها، يجتمع فيها الرجال والنساء، وهو المسجد الأول في إيطاليا من هذا النوع، بالبلدة التي يتواجد فيها جالية مسلمة أغلبها مغاربة، يمثلون 10% من تعداد سكان البلدة.



وبموجب هذا القرار يمكن للنساء والرجال أن يصلوا جماعة في هذا المسجد الذي تديره "جمعية الفردوس".



وقال موقع الإيطالية نيوز إن فكرة إقامة الصلاة مختلطة في قاعة واحدة تضم الرجال والنساء اقترحها نائب رئيس بلدية "تورينو"، "روبرتو روسو"، الذي حصل على مكان عز الدين الزير، إمام مسجد فيرينسي ورئيس اتحاد الجاليات المسلمة الإيطالية منذ سبعة سنوات.



المسجد تبلغ مساحته 240 مترا مربعا، وبنيت غرفة صغيرة خصصت للنساء معلقا بداخلها جهاز تليفزيون يبث عليه خطبة إمام المسجد. أما الآن، كل شيء تغير: جرى تحطيم الحاجز الإسمنتي، ما يسمح للنساء الصلاة جماعة مع الرجال في مكان مشترك مع نهاية شهر يناير 2019.



من جانبه قال نائب رئيس بلدية تورينو "روسو": "بهذه الطريقة جميعهم سعداء. الإدارة أظهرت أنها قادرة على إيجاد إسلام ليبرالي يتوافق مع مبادئ دستورنا، بينما الجالية المسلمة لديها مسجد قانوني، وإذن، مرخص لهم كمكان للعبادة."



وأضاف روسو: "شكرني المؤمنون وهم يعلنون إقامة حفلة افتتاح في يناير. هكذا، سنظهر أن الإسلام ديانة تستطيع ببطء الوصول إلى مخرج نافع في حياة الجميع ومتوافق مع معايير المجتمع المدني."



وواصل روبرتو روسو إن بلدة تورينو تستطيع أن تصبح أول تجربة وطنية في هذا الاتجاه".

