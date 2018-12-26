ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

صورة الصعيدي في الدراما.. أمسية أدبية بقصر ثقافة أسيوط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث تفقد المهندس أحمد إبراهيم رئيس مركز جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، قصر التراث الثقافي؛ استعدادا لتطويره وافتتاحه.

وانطلقت فعاليات الورشة الفنية لتشكيلات الفوم بـ"ثقافة البداري" مع المدربة ولاء حلمي، حيث بدأت بالشرح النظري لما سيتم تنفيذه خلال أيام الورشة الثلاثة من 25 إلى 27 ديسمبر 2018 وتهيئة الخامات المستخدمة.

وعقد نادي أدب أبنوب أمسية أدبية نقدية بعنوان "الصعيدي في الدراما والأدب" تحدث خلالها المسرحي حسام الدين عبد العزيز، والمخرج المسرحي أسامة عبد الرءوف عن صورة الصعيدي في الأدب والتي استخدمها كبار الكتاب في أعمالهم الأدبية لتزيينها، ولتكون مصدر إلهام لهم، وأن هناك صورا مغلوطة داخل بعض الأعمال الدرامية ناتجة عن نقص خبرة لكتاب الأعمال الدرامية و بحضور كوكبة من شعراء أبنوب منهم وليد حشمت محمد والمواهب الشابة عبد الرحمن، شيرين عثمان، سارة محمد، أسماء أحمد والمنشد الديني أسامة فتحي.

فيما الفنية قدم قصر ثقافة أسيوط، عرضا لفرقة أسيوط للآلات الشعبية بمؤسسة الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمركز الفتح بالتعاون مع هيئة تير دي زوم، بجانب اجتماع أعضاء نادي الكتاب لمناقشة رواية غربة الياسمين تأليف خولة حمدي ناقشتها هدير جمال.

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن الدروس الخصوصية.. فيديو

ننشر إجراءات وضوابط وزارة التعليم لتوزيع تابلت أولى ثانوي

قرارات رئاسية صدامية والأزهر يرد ببشارة نصر أكتوبر.. مواقف بين السادات والإمام عبد الحليم محمود

تعالت الصرخات والسيسي كان المستجيب.. الرئيس لـ المسئولين: عالجوا ابني محمد أشرف

شلل مروري على الاوتوستراد ودائري المعادي بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

طارق شوقي : والدي مزق شهادة امتحاني في سوريا لهذا السبب.. فيديو

عروض إنجليزية وإيطالية وعربية لضم تريزيجيه.. واللاعب محلك سر

نساء في حياة صلاح جاهين.. أنهى زواج 12 عاما بكلمة وتحدى الجميع بـ حبه لفلسطينية..نوستالجيا

رئيس النجوم: ما حدث معي طبيعي.. وشكوتي ضد إبراهيم نور الدين موثقة

آخر كلمات الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده .. فيديو

تعليق صادم من وزير التربية والتعليم عن زيادة مرتبات المعلمين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟