صورة الصعيدي في الدراما.. أمسية أدبية بقصر ثقافة أسيوط

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث تفقد المهندس أحمد إبراهيم رئيس مركز جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، قصر التراث الثقافي؛ استعدادا لتطويره وافتتاحه.





وانطلقت فعاليات الورشة الفنية لتشكيلات الفوم بـ"ثقافة البداري" مع المدربة ولاء حلمي، حيث بدأت بالشرح النظري لما سيتم تنفيذه خلال أيام الورشة الثلاثة من 25 إلى 27 ديسمبر 2018 وتهيئة الخامات المستخدمة.





وعقد نادي أدب أبنوب أمسية أدبية نقدية بعنوان "الصعيدي في الدراما والأدب" تحدث خلالها المسرحي حسام الدين عبد العزيز، والمخرج المسرحي أسامة عبد الرءوف عن صورة الصعيدي في الأدب والتي استخدمها كبار الكتاب في أعمالهم الأدبية لتزيينها، ولتكون مصدر إلهام لهم، وأن هناك صورا مغلوطة داخل بعض الأعمال الدرامية ناتجة عن نقص خبرة لكتاب الأعمال الدرامية و بحضور كوكبة من شعراء أبنوب منهم وليد حشمت محمد والمواهب الشابة عبد الرحمن، شيرين عثمان، سارة محمد، أسماء أحمد والمنشد الديني أسامة فتحي.



