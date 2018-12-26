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ثقافة

تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف أحمد مطاوع مدير تطوير المواقع الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية، عن تفاصيل 12 ميدالية تذكارية أصدرتها وزارة الآثار ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالتعاون مع مصلحة سك العملة؛ لتوثيق وتخليد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة الآثار، أمس الثلاثاء، في قصر المانسترلي، مشيرا إلي أن الميداليات التذكارية ترصد 12 موقعا من مسار العائلة المقدسة في المحافظات المختلفة.

وقال إن الـ 12 موقعا هي المطرية والفرما وسخا والدير المحرق ووادي النطرون وأبو سرجة في مصر القديمة وسمنود والمعادي والأشمونين ودرنكة وتل بسطة وجبل الطير.

وأضاف: هذه الأماكن تم إختيارها لوضعها علي الميداليات،حيث تحتوي على آثار ثابتة تخص العائلة المقدسة ولها صلة بها، وكل ميدالية على وجهها صورة العذراء والسيد المسيح واسم المكان، وفي ظهر العملة صورة للمكان نفسه.
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور
تفاصيل 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة من المطرية إلى جبل الطير.. صور

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