قافلة طبية وتوعية من جامعة مطروح لواحة سيوة

أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح أنه سيتم توجيه قافلة طبية وتنموية إلى واحة سيوة في الفترة من 1 إلى 5 يناير عام 2019.





وأضاف أنه سيخصص يوماً للقافلة بمستشفى مطروح العام بالتعاون مع كل من "جامعة مطروح، والمجلس القومي للمرأة، والجامعة البريطانية ومعهد الأورام القومي، وبرنامج صحة المرأة ومعهد علاج الرمد".



