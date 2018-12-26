قافلة طبية وتوعية من جامعة مطروح لواحة سيوة

أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح أنه سيتم توجيه قافلة طبية وتنموية إلى واحة سيوة في الفترة من 1 إلى 5 يناير عام 2019.
وأضاف أنه سيخصص يوماً للقافلة بمستشفى مطروح العام بالتعاون مع كل من "جامعة مطروح، والمجلس القومي للمرأة، والجامعة البريطانية ومعهد الأورام القومي، وبرنامج صحة المرأة ومعهد علاج الرمد".
وأشار إلى أنه سيكون هناك عدد من الأنشطة المختلفة التي من المقرر تقديمها في القافلة وهي كشف رمد، علاج أسنان، توعية بالإسعافات الأولية، توعية وكشف مبكر لأورام الثدي، توعية لمعالجة سوس النخيل، الصناعات الغذائية المتعلقة بالتمر والزيتون، بالإضافة إلى التوعية بمرض الأنيميا المنجلية وهو مرض من أمراض الدم متواجد في سيوة، التوعية الاجتماعية وتتناول القافلة موضوع الزراعات المائية في البيوت "Aquaponic agriculture".