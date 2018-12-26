وزير التعليم يشرح آلية الفصول المتنقلة المقرر تطبيقها لحل مشكلة الكثافات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.



وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفصول تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية، مشيرا إلى أنه يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.



وأضاف: "هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أزمة ارتفاع كثافات الفصول لا توجد إلا في أربع محافظات فقط، هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، أما باقي المحافظات فلا تعاني مدارسها من هذه الكثافات العالية.