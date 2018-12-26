ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم يشرح آلية الفصول المتنقلة المقرر تطبيقها لحل مشكلة الكثافات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفصول تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية، مشيرا إلى أنه يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.

وأضاف: "هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أزمة ارتفاع كثافات الفصول لا توجد إلا في أربع محافظات فقط، هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، أما باقي المحافظات فلا تعاني مدارسها من هذه الكثافات العالية.

ترشيحاتنا

إزالة 190 تعديا على الأراضي الزراعية بالدقهلية

2018.. أبرز مشاهد البكاء لنجوم الرياضة في العالم.. دموع صلاح تأثرا بصدمة راموس.. ونيمار ينهار رغم الفوز على كوستاريكا

حكم فرضية ارتداء المرأة المسلمة للنقاب

كشف غموض سرق فيلتين أحدهما مملوكة لـ هولندي في الغردقة

انخفاض استخدام أكياس البلاستيك في اليونان بنسبة 80 %

البوكسينج داي.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يروج لرواية تدعو إلى التحرر من احتلال الإنجليز

نوستالجيا.. قصة المذهب الحنفي مع الوضوء من الصنبور

مانشستر يونايتد وتوتنهام يستضيفان هدرسفيلد وبورنموث في جولة البوكسينج داي

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 في مدن ومحافظات مصر

شاهد.. تظاهرات في ولاية بالجزائر بعد وفاة شاب سقط في بئر

شاهد .. على الحجار ينشر بوستر أغنيته الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فيديو

خالد صديق يكشف تفاصيل بشائر الخير قبل افتتاح السيسي له اليوم.. فيديو
بث مباشر .. افتتاح الرئيس السيسي مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2
السيسي يصل منطقة غيط العنب لافتتاح مشروع إسكان بشائر الخير 2 .. فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة برودة شتاء 2019 عن الأعوام السابقة .. فيديو
والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟