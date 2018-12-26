اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقدت مكتبة رملة الأنجب محاضرة بعنوان "اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع مدرسة التربية الفكرية بسمادون أوضح خلالها كمال حداد وكيل المدرسة أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أمانة ورسالة تعكس حضارة المجتمعات كما أشار إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بهذه الفئة وإلي اتجاه الدولة الحالي للنظر نظرة إيجابية لهذه ألفية دون احتقار أو تقليل.





في ذات السياق نفذت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم تناول فيها د. بسيم عبد العظيم الحديث تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات المختلفة وكيفية التخفيف عنهم والتعامل معهم وجزائهم عند ربهم والصبر علي الإعاقة و ضرب مثال علي ذلك عميد الأدب العربي طه حسين وفقدان بصرة ومع ذلك وصل لأعلي المناصب وغيره من الأمثلة.





كما نظم بيت ثقافة قويسنا بمدرسة أبنهس الابتدائية الجديدة بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنوفية محاضرة بعنوان "آثار مصر" أوضحت خلالها إيمان السيد من مفتشي آثار المنوفية أن مصر بلد عظيمة بها العديد من الآثار القديمة منها "الفرعونية، القبطية، والإسلامية" وأعطى أمثلة للآثار الفرعونية بأهرامات الجيزة، أبوالهول، والمعابد، وللآثار القبطية بدير سانت كاترين، منطقة حصن بابليون بالقاهرة وتضم عدد ٦ كنائس قبطية ودير ومتحف قبطى، بجانب الآثار الإسلامية كالأزهر الشريف، ومسجد السيدة زينب، مسجد عمرو بن العاص، وشارع المعز لدين الله الفاطمى.



