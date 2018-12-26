الشباب وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الشباب وتدعيم الوحدة الوطنية" أشار خلالها هانى العباسي إلى المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية وتسعى إلى شق الصف الوطني وما هو دور الشباب في مواجهة هذه المخاطر وترسيخ قيم المواطنة سعيا للنهوض بالمجتمع.





كما عقد بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان "ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع " أوضح خلالها محمد رشدي عبد الباسط بنود القانون رقم 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، والتزام الدولة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام الواضح بدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتسهيل الحياة عليهم في كل مكان ووسائل النقل وحقوقهم في تولي المناصب القيادية، وكثير من الحقوق التي يكفلها لهم القانون والدستور.



