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محافظات

وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية والبيئية.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، مؤتمرا جماهيريا، مساء الثلاثاء، في نادي قارون الرياضي بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من شباب المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم ثم فقرة الإنشاد الديني وإلقاء الشعر لبعض الشباب.

وفي كلمته أشاد المحافظ بالإنشاءات والمشاريع التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في قطاع الشباب والرياضة بالفيوم، بمشاركة وزير الشباب والرياضة، ولجنتها بمجلس النواب، مؤكدا ان المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بالشباب والرياضة واستثمار طاقات الشباب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمرة الثانية ومتابعة أنشطة الشباب وتفقد المنشآت الرياضية بالمحافظة وإزالة كافة المعوقات التي تقابل الشباب ، والتعرف على المبتكرين والمبدعين وتنمية مشروعاتهم وتسويقها, وتنمية مهارات الشباب بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب,

وأجاب الوزير على أسئلة بعض الشباب والاستماع لمقترحاتهم خلال المؤتمر.

وعلي هامش المؤتمر، افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم والوفد المرافق لهما معرض الحرف اليدوية والبيئية من الخزف والأرابيسك ومنتجات النخيل والجلد الطبيعي الذي تنظمه مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي نهاية المؤتمر أهدى محافظ الفيوم درع المحافظة إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ثم كرَّم الوزير والمحافظ اللاعبة شيماء سيد الهواي من ذوي القدرات الخاصة، بطلة العالم في كرة الطائرة "جلوس"، إلى جانب بعض الشباب المتميزين رياضيا.
وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية والبيئية.. صور
وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية والبيئية.. صور
وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية والبيئية.. صور
وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان معرض الحرف اليدوية والبيئية.. صور

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