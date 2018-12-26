ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

خالد السيد: الأمة العربية باتت مرفوعة الرأس بفضل الرئيس السادات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "مصر الثورة"، ورئيس لجنة الشئون القانونية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى مئوية الزعيم الخالد الذكر محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام صاحب جائزة نوبل للسلام، موضحا أنه زعيم بقدر أمة وأبهر أعدائه قبل شعبه وأبنائه ففرض عليهم تقديره واحترامه واحترام أمته العربية، وباتت مرفوعة الرأس تنشد العزة والسلام.

وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية: "فاقت حكمته وحنكته العسكرية وقيادته السياسية توقعات المحيطين والواقع المرير فكان إيمانه بنصر الله يقينا لا يحيد عنه فلقن العالم أجمع دروسا تدرس حتى اليوم في كافة الجامعات العالمية والأكاديميات العسكرية عن معنى العزيمة والإيمان بقضية العرب وعن العزة والكرامة".

وتابع: "جاءت كلمة الرئيس السيسي خير خلف لخير سلف ننشد الخير على يديه في التنمية والبناء ورفعة مجد الوطن، وجهوده المشاد بها في حربه على الإرهاب الأسود التي لا تقل ضراوة عن حرب العدو الصهيوني، خاصة أنه تولى البلاد في فترة عصيبة تتمالئ عليها خباثات العدو الخارجية، مستغلة بعض النفوس الضعيفة من داخل الوطن، ولكن القيادة الحكيمة والبصيرة النيرة لفخامة الرئيس ورجال حكومته تقف بالمرصاد لكل من يحاول النيل من تراب مصر وشعبها".

واختتم: "حفظ الله مصر وشعبها، ورحم الله زعيمنا الخالد، وسدد خطى فخامة الرئيس على طريق الخير والتنمية.

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو

شاهد.. رسالة محمد صلاح إلى الجماهير فى عيد الميلاد

قرارات رئاسية صدامية والأزهر يرد ببشارة نصر أكتوبر.. مواقف بين السادات والإمام عبد الحليم محمود

الزراعة تكشف سبب فقدان عسل النحل قيمته الغذائية.. فيديو

طفل ينام على سير الحقائب في المطار.. صور

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة .. فيديو

شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو

مجلس الدولة يوصي بتلافي 10 ملاحظات تجنباً للعوار الدستوري بلائحة حقوق ذوي الإعاقة

طارق شوقي : والدي مزق شهادة امتحاني في سوريا لهذا السبب.. فيديو

الإبراشي ينفعل على ضيفته بسبب لقب دكتورة.. ونقيب العلاج الطبيعي: أنا جالي الضغط

التعليم: 4500 جنيه غرامة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

والدة الطالب محمد أشرف لـ السيسي: شكرا على اعتباره ابنك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟