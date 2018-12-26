خالد السيد: الأمة العربية باتت مرفوعة الرأس بفضل الرئيس السادات

أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "مصر الثورة"، ورئيس لجنة الشئون القانونية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى مئوية الزعيم الخالد الذكر محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام صاحب جائزة نوبل للسلام، موضحا أنه زعيم بقدر أمة وأبهر أعدائه قبل شعبه وأبنائه ففرض عليهم تقديره واحترامه واحترام أمته العربية، وباتت مرفوعة الرأس تنشد العزة والسلام.





وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية: "فاقت حكمته وحنكته العسكرية وقيادته السياسية توقعات المحيطين والواقع المرير فكان إيمانه بنصر الله يقينا لا يحيد عنه فلقن العالم أجمع دروسا تدرس حتى اليوم في كافة الجامعات العالمية والأكاديميات العسكرية عن معنى العزيمة والإيمان بقضية العرب وعن العزة والكرامة".





وتابع: "جاءت كلمة الرئيس السيسي خير خلف لخير سلف ننشد الخير على يديه في التنمية والبناء ورفعة مجد الوطن، وجهوده المشاد بها في حربه على الإرهاب الأسود التي لا تقل ضراوة عن حرب العدو الصهيوني، خاصة أنه تولى البلاد في فترة عصيبة تتمالئ عليها خباثات العدو الخارجية، مستغلة بعض النفوس الضعيفة من داخل الوطن، ولكن القيادة الحكيمة والبصيرة النيرة لفخامة الرئيس ورجال حكومته تقف بالمرصاد لكل من يحاول النيل من تراب مصر وشعبها".



