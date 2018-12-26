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محافظات

حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
يوسف رجب
عقدت وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، جلسة حوار مجتمعى، بمدينة قفط، مساء أمس؛ لمناقشة احتياجات أبناء المدينة، من المشروعات الخدمية للبنك الدولى، وذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير الوحده، وأحمد وزيرى رئيس مدينة قفط، وسماح عبدالله مسئول المشاركة المجتمعية بالوحدة، والدكتور محمد كمال نصارى مسئول بناء القدرات بالوحدة.

شارك فى الجلسه عدد من القيادات التنفيذيه والشعبية، وممثلين عن فئات المجتمع المختلفه" المرأة- الشباب- ذوى الاحتياجات الخاصه"

تضمنت الجلسة عرض عدد كبير من المقترحات والمطالب، من أبرزها" استكمال شبكات الصرف الصحى- إحلال وتجديد شبكات المياه- تغيير أسلاك الكهرباء- توصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى- إنشاء مجمع مدارس بوسط المدينه- تغطية ترعة البراهمة- مدبغه للجلود بجانب المجزر الآلى- إنشاء ناد اجتماعى للسيدات- إنشاء وحدة بيطرية بقرية الشيخية".

وأوضح الدكتور علاء شاكر- مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بقنا، بأن المطالب والمقترحات المعروضه يتم عرضها على المنتدى الاقتصادي بالمركز، لتحديد الأولويات من المشروعات المعروضه، وبعد ذلك يتم عرضها على استشاريين البنك الدولى للاستقرار على المشروعات ذات الأولوية.

ووافق البنك الدولى، فى 30 سبتمبر 2016، على إقراض محافظتى قنا وسوهاج مبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق الصناعية والبنية التكنولوجية والتطوير المؤسسى، فيما خصصت الحكومة مبلغ 457 مليون دولار لهما، بجانبه، حيث تم صرف الدفعه الأولى من المبلغ، وتجرى الآن جلسات تشاورية بمراكز المحافظتين لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الدفعه الثانيه للمبلغ.
حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور
حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور
حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور
حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور
حوار مجتمعي بمدينة قفط لسماع احتياجات الأهالي من قرض البنك الدولي.. صور

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