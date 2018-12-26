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رياضة

طارق الغنام: أعتذر لجماهير الأهلي عن الهزيمة من الاتحاد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:55 ص
صدى البلد
محمد سمير
قدّم طارق الغنام، نجم النادي الأهلي لكرة السلة، اعتذاره، بصفته قائدا للفريق، إلى الجماهير، عن نتيجة مباراة الاتحاد، في نهائي دوري المُرتبط.

وقال "الغنام" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الفوز بالدوري في مباراة المرتبط للكبار؛ جعل اللاعبين تحت 16 سنة لديهم أريحية كبيرة في مباراة الرجال مساءً".

وتابع: "هذا الطبع عيب في اللاعب المصري ولكن كان من المطلوب من اللاعبين أن يقاتلوا بشكل أكبر في المباراة".

وأضاف "الغنام": "أعتذر لجماهير الأهلي بصفتي قائدًا للفريق عن نتيجة مباراة الاتحاد السكندري".

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