لأول مرة.. قنا تستعين بمترجم إشارة لترجمة خطبة الجمعة للمصلين الصم

قرّر اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، بتخصيص مترجم إشارة لذوي الإعاقة السمعية "الصم" أثناء خطبة الجمعة، وذلك فى مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، استجابة للطلب المقدم من المجلس القومى للمرأة.





وأوضح محافظ قنا، بأن المبادرة سوف يتم تطبيقها يوم الجمعة القادمة بمسجد ناصر بمدينة قنا، خدمة لفئة ذوى الإعاقة السمعية بما يساعدهم فى فهم ما يلقيه الخطيب على مسامع أقرانهم من المصلين.





وكانت أسماء رمزى- ممثل فرع المجلس عن كرسى ذوى الإعاقة، قد تقدمت بمذكرة للدكتورة هدى سعدى- مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا لطلب موافقة محافظ قنا على دعم بعض المساجد بمترجمين إشارة لذوى الإعاقة السمعية أثناء صلاة الجمعة ليتمكنوا من أداء الصلاة فى المساجد بهدف دمجهم فى المجتمع.



