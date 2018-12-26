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محافظات

لأول مرة.. قنا تستعين بمترجم إشارة لترجمة خطبة الجمعة للمصلين الصم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
يوسف رجب
قرّر اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، بتخصيص مترجم إشارة لذوي الإعاقة السمعية "الصم" أثناء خطبة الجمعة، وذلك فى مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، استجابة للطلب المقدم من المجلس القومى للمرأة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المبادرة سوف يتم تطبيقها يوم الجمعة القادمة بمسجد ناصر بمدينة قنا، خدمة لفئة ذوى الإعاقة السمعية بما يساعدهم فى فهم ما يلقيه الخطيب على مسامع أقرانهم من المصلين.

وكانت أسماء رمزى- ممثل فرع المجلس عن كرسى ذوى الإعاقة، قد تقدمت بمذكرة للدكتورة هدى سعدى- مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا لطلب موافقة محافظ قنا على دعم بعض المساجد بمترجمين إشارة لذوى الإعاقة السمعية أثناء صلاة الجمعة ليتمكنوا من أداء الصلاة فى المساجد بهدف دمجهم فى المجتمع.

وأوضحت الدكتورة هدى سعدى- مقرر المجلس القومى للمرأة، أنه تم عرض الأمر على محافظ قنا وتفضل مشكورًا على الفور فى استجابة سريعة بالموافقة على إقامة صلاة الجمعة من مسجدى ناصر بجوار النادى الزراعى، وأبوالحسن الشاذلى بالشئون أمام التجنيد بتواجد مترجمين الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ليكون هذا الحدث للمرة الأولى بمحافظة قنا ويأتى ذلك ضمن جهود فرع المجلس القومى للمرأة بقنا والتى تتماشى مع جهود الدولة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى عام ذوى الاحتياجات الخاصة تواكباً مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

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