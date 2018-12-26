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تعليم

جامعة عين شمس تكشف خطة إلغاء الامتحانات الورقية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال محمد الديب، أمين مساعد جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه يجب استبدال الامتحانات الورقية في الجامعات، بأخرى إلكترونية، مشيرا إلى أن العالم يتطور، ولا بد من مواكبة هذا التطور، والاستغناء عن الامتحانات الورقية. 

وأضاف "الديب"، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الامتحانات الإلكترونية لها مزايا عديدة، أبرزها تفادي الأخطاء البشرية، وسرعة تصحيح الامتحانات ودقتها، إلى جانب توفير الوقت والجهد، بالامتحانات الورقية. 

وأوضح أمين مساعد جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أنه رغم تعدد مزايا الامتحانات الإلكترونية، إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا النظام قبل 3 أو 4 سنوات؛ وذلك لتوفير البنية التحتية بالجامعات لتصبح قادرة على إجرائها.

وأكد  "الديب"، ضرورة إنشاء معامل كمبيوتر كبيرة، قادرة على استيعاب أعداد الطلاب بالكليات، مشيرًا إلى أن الكليات النظرية هي الأصعب في تطبيق الامتحانات الإلكترونية، وذلك لأن كلية التجارة علي سبيل المثال، تضم 60 ألف طالب. 

وتابع أنه يتم حاليًا بحث توفير نسخ إلكترونية للكتب الدراسية، ووضع المقررات على CD يسلم للطلاب، مؤكدًا أن ذلك الأمر يبدأ تنفيذه بالكليات العملية.

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جامعة عين شمس تكشف خطة إلغاء الامتحانات الورقية

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