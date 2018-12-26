مؤسسة سيناء الخير تتبني علاج بطلة التنس للمعاقين

نظّمت محافظة شمال سيناء احتفالية، بمناسبة باليوم العالمي للمعاق بالعريش، بحضور المحافظ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن صالح رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين، إلى جانب حضور فريق مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية بالمحافظة.





وتحملت مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، تكلفة العملية الجراحية والعلاج لـ"فادية سمير" بطلة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية للمعاقين، وهي من أبناء مدينة العريش.



