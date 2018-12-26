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رياضة

أحمد عفيفي: فوز الزمالك بكأس مصر.. الحدث الأبرز في 2018

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد أحمد عفيفي، المحلل الكروي، أن فوز الزمالك بكأس مصر 2018 هو الحدث الأبرز هذا العام، لأنه أثبت قدرة الفريق على الفوز بالبطولات رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتابع في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن الزمالك يملك مدربًا قويًا جدًا، موضحًا أنه لم يكن مقتنعًا بالتونسي حمدي النقاز، وإن كان هو يراه أفضل لاعب في الفريق الأبيض لهذا العام.

وأضاف أن لديه ملاحظات على جروس رغم إعجابه به وأبرزها استبعاد المغربي حميد أحداد دائمًا رغم أنه أحد هدافي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهلي ساعد الزمالك على تصدر الدوري كما أن جروس ساعد نفسه.

وأوضح أن جروس لم يتسبب في خروج الزمالك من البطولة العربية أمام الاتحاد، وإنما السبب يرجع إلى الـ DNA الخاص بلاعبي الزمالك على مر التاريخ.

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