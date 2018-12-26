ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فتح 5 منافذ لصرف علاج فيروس سي بمراكز شمال سيناء

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
احمد صالح
فتحت محافظة شمال سيناء، 5 منافذ لصرف العلاج لفيروس سي بمنطقة "نخل" لخدمة وسط سيناء و"بئر العبد " لخدمة بئر العبد، والقرى التابعة، و"الشيخ زويد"؛ لصرف العلاج للشيخ زويد، و"رفح والعريش" بمراكز "الفيروسات الكبدية"، و"التأمين الصحي" لصرف العلاج للمحافظة بالكامل.

وتعاقدت مديرية الصحة مع أحد المراكز الخاصة ببئر العبد؛ لاستقبال المواطنين المشتبه في إصابتهم؛ للفحص والتحليل.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم فحص 98 ألف مواطن على مستوى المحافظة بنسبة بلغت 38.50% من المستهدف، مشيرا إلى أن إجراء الكشف والتحليل والعلاج بالمجان.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف 254 ألفا و697 مواطنًا، ويشارك فيها 120 فريقا طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، إلى جانب 20 فريقًا متحركًا فى مختلف المناطق والتجمعات، و6 فرق طبية أخرى مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح، إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.

ترشيحاتنا

عروض إنجليزية وإيطالية وعربية لضم تريزيجيه.. واللاعب محلك سر

كامل الوزير: إصلاح أي عيب بطريق الإسماعيلية - بورسعيد على الفور.. فيديو

نساء في حياة صلاح جاهين.. أنهى زواج 12 عاما بكلمة وتحدى الجميع بـ حبه لفلسطينية..نوستالجيا

شاهد.. تظاهرات في ولاية بالجزائر بعد وفاة شاب سقط في بئر

شاهد.. رسالة محمد صلاح إلى الجماهير فى عيد الميلاد

أمير طعيمة ينتقد بشرى بعد هجومها على محمد رمضان

الزراعة تكشف سبب فقدان عسل النحل قيمته الغذائية.. فيديو

بعد زيارته الفردية إلى تشاد.. حارس ماكرون يثير ذعر الإليزيه

السيسي يأمر بنقل محمد أشرف إلى مستشفى متخصص لرعايته

شاهد.. الظهور الأول لـ ميجان وكيت بعد خلافاتهما

ضبط 21 ألف حبة مخدرة مهربة في شنط المدارس بالسعودية.. فيديو

طارق شوقي : والدي مزق شهادة امتحاني في سوريا لهذا السبب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟