فتح 5 منافذ لصرف علاج فيروس سي بمراكز شمال سيناء

فتحت محافظة شمال سيناء، 5 منافذ لصرف العلاج لفيروس سي بمنطقة "نخل" لخدمة وسط سيناء و"بئر العبد " لخدمة بئر العبد، والقرى التابعة، و"الشيخ زويد"؛ لصرف العلاج للشيخ زويد، و"رفح والعريش" بمراكز "الفيروسات الكبدية"، و"التأمين الصحي" لصرف العلاج للمحافظة بالكامل.





وتعاقدت مديرية الصحة مع أحد المراكز الخاصة ببئر العبد؛ لاستقبال المواطنين المشتبه في إصابتهم؛ للفحص والتحليل.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم فحص 98 ألف مواطن على مستوى المحافظة بنسبة بلغت 38.50% من المستهدف، مشيرا إلى أن إجراء الكشف والتحليل والعلاج بالمجان.



