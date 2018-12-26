دفاعات سوريا الجوية تسقط صواريخ إسرائيلية والاحتلال يتأهب.. فيديو

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأربعاء، لما وصفته بـ"أهداف جوية معادية"، قرب العاصمة دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تشغيل منظومة الدفاع الجوي، ضد صاروخ أطلق من الأراضي السورية.





وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عملية التصدي وقعت في منطقة ريف دمشق الغربي، فيما قال مصادر للمعارضة إن الغارات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية وميليشيات حزب الله.





ونشرت الوكالة، فيديو، يرصد تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقت من الجانب الإسرائيلي على أهداف قرب العاصمة دمشق.





ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق وتسقطها قبل الوصول إلى أهدافها".





وأضاف أن "العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية".





وتابع: "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة 3 جنود بجراح".





من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن 3 انفجارات وقعت في الريف الغربي والغربي الجنوبي لدمشق.





وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أنه من المؤكد أن القصف ناجم عن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني.





وأوضح أن 3 صواريخ على الأقل استهدفت مستودعات أسلحة تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم، مشددا على أن الغارات لم تستهدف مواقع قوات النظام.



