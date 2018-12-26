طارق صبرى يتصدر أفيش ساعة رضا



يذكر أن طارق صبرى انتهى من أيام من تصوير دوره فى الجزء الثانى من مسلسل البيت الكبير مع المخرج محمد النقلى.

كشف الفنان طارق صبرى عن شخصيته فى فيلم ساعة رضا، وقام بنشر أفيش له على صفحته على فيس بوك.وعلق طارق: "الضابط نادر أنشط ضابط فى الداخلية انتظروا فيلم ساعة رضا 9 يناير".يذكر أن فيلم "ساعة رضا" من بطولة أحمد فتحي ومحمد ثروت وهالة فاخر ودينا فؤاد وشيماء سيف وطاهر ابو ليلة وطارق صبري ويشارك به العديد من نجوم السينما كضيوف شرف ومن تأليف هشام يحيي وإخراج هاني حمدى.