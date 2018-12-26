طقوس وبرامج خاصة فى احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة بأسوان.. استعدادات مكثفة في المتاحف والمناطق الأثرية وزيادة فى الإقبال الفندقى.. صور

استعدادات مكثفة بأسوان للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة

تزايد الإقبال من الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم

الفنادق العائمة والثابتة تشهد إقبالًا ملحوظًا

برامج خاصة وطقوس بالفنادق للإحتفال بالكريسماس وليلة رأس السنة

أسوان ساحرة الجنوب، جوهرة النيل الساحرة، صاحبة الطقس الدافئ الجاف، والطبيعة الساحرة الخلابة، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وثقافية فريدة، فنجد أسوان لديها تنوع مميز فى الأنماط السياحية مثل السياحات الأثرية والعلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية، وأيضًا السفارى والصيد والمحميات الطبيعية.وبالإضافة إلى هذه الإمكانيات والمقومات الهائلة، فأسوان تنعم كغيرها من محافظات الجمهورية بالأمن والأمان والإستقرار الذي تعيشه مصر الآن لما عاد ولما عادت معه السياحة إلى مجدها السابق الذى ينتظره المزيد والمزيد، خاصة أن أسوان تشهد معدلات سياحية مرتفعة تصل لأكثر من 80%.وخلال هذه الأيام تشهد الحركة السياحية طفرة كبيرة من الرحلات والليالى السياحية لاستقبال احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية، حيث نجد شجرة الكريسماس تعود من جديد فى بعض الأماكن لتتزين بها، بجانب أن غالبية الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان كاملة العدد، حيث وصلت حاليًا لأكثر من 100 فندق عائم مكتمل من أعداد السائحين المقيمين عليه بعد أن كان يعمل فى الفترة الماضية 20 فندقا فقط، كما أنه فى نفس الوقت تشهد الحركة السياحية زيادة كبيرة فى الفنادق الثابتة، حيث تصل فى أحيان كثيرة إلى 100% من نسبة الإشغال الفندقى وعدد الليالى السياحية.وتشارك فرق الفنون الشعبية أسوان وتوشكي وأبو سمبل وكركر في الترحيب بضيوف المحافظة داخل المزارات الأثرية والمعابد والجزر.من جانبه، أكد خيرى محمد، رئيس غرفة السياحة وشركات السفر بأسوان، أن "الموسم السياحى الحالى مبشر بكل الخير، وهو ما نلمسه واقعًا من خلال تزايد نسب الإقبال السياحى على أسوان لتعود لمعدلاتها الطبيعية السابقة، حيث نتعرف على هذه الزيادة من خلال معدلات الإقبال للرحلات السياحية الوافدة والتى تقوم بزيارة معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، فقد وصل عدد السائحين الزائرين لهذا المعلم الأثرى التاريخى إلى ألفي سائح يوميًا من مختلف الجنسيات بعد أن كانت فى الفترة السابقة لا تتجاوز 600 سائح".وقال محمد إن الحركة السياحية خلال هذه الأيام من 21 ديسمبر وحتى 5 يناير وصولًا للاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط فى 7 يناير تشهد تزايدًا كبيرًا وملحوظًا من الرحلات السياحية الوافدة لمحافظة أسوان، خاصة فى ظل ارتباط هذه الفترة بأعياد الكريسماس وأعياد العام الميلاد الجديد 2019 وليلة رأس السنة الميلادية، وأيضًا أعياد الميلاد المجيد، وهو الذى يتطلب رفع كفاءة البنية التحيتة لتكون أسوان فى أبهى صورها لإستقبال زائريها وضيوفها من مختلف دول العالم.وأضاف أن أسوان تشهد إقبالًا من الجنسيات المختلفة، حيث عادت من جديد الرحلات السياحية السابقة تتوافد على أسوان من جنسيات ألمانية والتى تأتى بكثافة عبر رحلات الشارتر بين أسوان والأقصر، وأيضًا الرحلات الدنماركية، بجانب السائحين الأمريكان والفرنسيين والإنجليز واليابانيين والصينيين وغيرهم.بينما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن جميع الأماكن الأثرية والمتاحف بأسوان جاهزة لاستقبال السائحين من الأجانب أو العرب أو المصريين خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة، كما تم التنبيه على تواجد جميع مفتشى الآثار بمواقع عملهم وتقديم الخدمات والشرح للزائرين الذين لا يتواجد مرشد معهم.هذا وتشهد الفنادق المختلفة تنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، ويكون كل شيء مختلفا بداية من الزينات وأشجار الكريسماس إلى العشاء الخاص والذى يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطباق والأكلات واللحوم والديك الرومي والفواكه والحلويات، كما يتم تنظيم حفلة خاصة تشمل فقرات تنورة ورقص شرقي وفنون شعبية، ويتم تقديم هدايا لكل السياح.