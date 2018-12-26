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ثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بالقاهرة والإسكندرية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
يشهد صالون الأوبرا الثقافي نشاطا مكثفا في القاهرة والإسكندرية، حيث يعقد فعاليتين في السابعة من مساء اليوم، الأولى على المسرح الصغير بالقاهرة تحت عنوان الشعر والموسيقى، حيث يتم خلالها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتستضيف كل من الشاعر الكبير احمد سويلم، الموسيقار هانى نديم، الناقد عزوز اسماعيل، الشاعرة دعاء النمر، الشاعر السعودى على العريفى، ويدير الصالون، الفنان التشكيلى امين الصيرفى.

ومن المقرر أن يُلقي "سويلم" نخبة مختارة من أعماله الابداعية المتنوعة، ويتم مناقشة جماليات اللغة العربية والبلاغة والظواهر الشعرية والثقافية المعاصرة، الى جانب تناول القضايا التى تواجه اللغة العربية .

وبالتوازى، تقام الفعالية الثانية، على مسرح سيد درويش بالثغر، حيث الصالون الذي يعقد تحت عنوان "الاسكندرية ذاكرة الفنون"، ويستضيف الأديب والروائى الكبير ابراهيم عبد المجيد والفنان محمد حسنى.

ويتناول الحوار، خلال الصالون، الابداعات السكندرية بمختلف أشكالها، ويستعرض نماذج من سيرة وأعمال عباقرة الفنون والآداب الإسكندرانيين، الى جانب تناول أثر الفنون فى الارتقاء بالمجتمع.

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