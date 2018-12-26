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مرأة

خبيرة تجميل توضح طريقة اختيار الشامبو المناسب لنوع الشعر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
خبيرة تجميل توضح
خبيرة تجميل توضح طريقة اختيار الشامبو المناسب لنوع الشعر
آية التيجي
قالت منار صبري خبيرة التجميل إن الشعر يحتاج إلى الكثير من العناية، حيث إن الخطأ الأكبر الذي يتسبب في حدوث مشاكل به؛ هو استخدام أنواع شامبو غير مناسبة لطبيعته.

وأضافت "صبري" خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يجب لكل نوع شعر أن يستخدم الذي يتناسب معه، حيث إن هناك أنواعاً متعددة من الشامبو تتناسب مع طبيعة كل شعر.

وأوضحت أن هناك 3 أنواع للشعر، وهي:

1- الجاف.
2- العادي.
3- الدهني.

وأكدت صبري أنه يجب اختيار الشامبو خاليا من مادة الصوديوم، وهي المكونات (صوديوم كلوريد فري، وصوديوم سلفاد فري)؛ وذلك لتجنب تقصف الشعر، والمحافظة عليه بشكل أكبر.

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