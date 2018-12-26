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منوعات

شاهد.. الظهور الأول لـ ميجان وكيت بعد خلافاتهما

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
نهى حمدي
كانت خلافات "ميجان ماركل" زوجة الأمير هاري، و"كيت ميدلتون" زوجة الأمير وليام، حديث الساعة في الفترة الأخيرة بكل وسائل الإعلام العالمية، ولكن بعد أيام من الأخبار المنتشرة- عن تلك الخلافات التي طالت الأميرين الشقيقين-؛ كسر الثنائي هذه الشائعات، بظهورهما سويًا وهما تضحكان.

وظهرت دوقة كامبريدج ودوقة ساسيكس في عدد من الصور ومقاطع الفيديو، وهما تتبادلان أطراف الحديث وتبتسمان، وذلك أثناء انضمامهما إلى الملكة إليزابيث في كنيسة ساندرينجهام في يوم عيد الميلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانضم الأميران هاري ووليام إلى زوجتيهما؛ ليظهر الأربعة سويًا صانعين جبهة موحدة وسط شائعات وتوترات متصاعدة بين زوجتيهما.

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء عن وجود خلاف بين الأميرين وزوجتيهما؛ بسبب "ميجان ماركل" وعدم توافقها مع "كيت ميدلتون".

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