رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين

وزّع الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أدوات مدرسية وحلويات على طلاب المدارس قرية أبرق ومنطقة الخير بشلاتين، وذلك على هامش القافلة البشرية والبيطرية التى نظمتها الجامعة لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد.





وعقد رئيس الجامعة، جلسات حوارية مع أهالى المنطقة واستمع إلى آرائهم التنموية ووعد بإيجاد حلول علمية- من خلال باحثى جامعة جنوب الوادى- للمطالب والمقترحات التى عرضوها.



