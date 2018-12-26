ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:28 ص
صدى البلد
يوسف رجب
وزّع الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أدوات مدرسية وحلويات على طلاب المدارس قرية أبرق ومنطقة الخير بشلاتين، وذلك على هامش القافلة البشرية والبيطرية التى نظمتها الجامعة لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وعقد رئيس الجامعة، جلسات حوارية مع أهالى المنطقة واستمع إلى آرائهم التنموية ووعد بإيجاد حلول علمية- من خلال باحثى جامعة جنوب الوادى- للمطالب والمقترحات التى عرضوها.

فيما أجرى الدكتور على الدين القصبى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، مقابلات سوسيولوجية للتعرف على معوقات تنمية المنطقة ورصد المشكلات والتحديات وفهم مقترحاتهم التنموية والتى تمثلت فى ضرورة وجود وحدة صحية ومدرسة ومسجد وملعب وسرعة افتتاح بيت الثقافة مع ضرورة مراعاة العادات والتقاليد فى تصميم مساكن التوطين الخاصة لأهالى المنطقة.
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين
رئيس جامعة جنوب الوادي يوزع أدوات مدرسية وحلوى على طلاب شلاتين

ترشيحاتنا

طفل ينام على سير الحقائب في المطار.. صور

أحمد عفيفي: فوز الزمالك بكأس مصر.. الحدث الأبرز في 2018

الإيكونوميست: 2019 عام عودة الصراع بين البشر على الصعود للقمر

تعليق صادم من وزير التربية والتعليم عن زيادة مرتبات المعلمين.. فيديو

قبل الكريسماس.. كريستيانو رونالدو وجورجينا في المستشفى

انسي الكرش للأبد بكوب واحد من هذا المشروب

رسالة نارية من أسامة كمال في ذكرى مئوية الراحل السادات.. فيديو

أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو

اليوم.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

بعد زيارته الفردية إلى تشاد.. حارس ماكرون يثير ذعر الإليزيه

ننشر إجراءات وضوابط وزارة التعليم لتوزيع تابلت أولى ثانوي

طريقة سهلة لعمل الكيك بمذاق لا يقاوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

فيديو

جوانب اجتماعية بين السادات وعبد الناصر تروى لأول مرة.. فيديو
أستاذ علوم سياسية: السادات أعاد لمصر اسمها الرسمي .. فيديو
شقيق السادات: أخي استخدمني فى الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر.. فيديو
تحذير شديد اللهجة من السادات لإسرائيل قبل توليه حكم مصر.. فيديو
أمنية الزعيم أنور السادات لكل مواطن مصري.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟