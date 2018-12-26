دينا عادل تبدأ تسجيل أولى أغنيات ألبومها الجديد

تدخل المطربة دينا عادل، نجمة ستار أكاديمي، مساء اليوم الأربعاء، الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة لها في استوديو ريتال بميدان لبنان.



الأغنية من إنتاج شركة بلاك آند وايت للمنتج ياسر سليم، ومن المقرر أن تطرح دينا الأغنية في العام الجديد بمناسبة احتفالات رأس السنة.



وطرحت دينا عادل مؤخرا أغنية بعنوان كدابة من كلمات الصحفي أيمن سليم، وألحان محمد الهواري، وتوزيع مونتي، وجيتار باسم سعيد وإنتاج يحيى مرسي.