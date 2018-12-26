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أخبار العالم

شاهد.. تظاهرات في ولاية بالجزائر بعد وفاة شاب سقط في بئر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
حسام جابر
تشهد ولاية المسيلة في الجزائر، تظاهرة حاشدة؛ بعد أن لقي أحد المواطنين مصرعه إثر سقوطه في بئر منذ 3 أيام، دون تدخل قوات الحماية المدنية لإنقاذه.

وذكرت شبكة "توت سور ألجري" الجزائري أن أهالي الولاية طردوا وفدا حكوميا، كما تظاهروا أمام مقر الولاية، مطالبين باستقالة الوالي.


وأعلنت قوات الحماية الوطنية وفاة الشاب "عياش"، الذي لم يتم استخراج جسده من البئر حتى الآن، رغم مرور 3 أيام على وفاته.


وأشارت الشبكة إلى أن سكان المنطقة يطالبون باستقالة الوالي، والمسئولين، موجهين إليهم الاتهام في عدم تقديم جهد كافٍ لاستخراج الشاب الذي سقط في البئر ذو العمق 30 مترًا.

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