شاهد.. تظاهرات في ولاية بالجزائر بعد وفاة شاب سقط في بئر

تشهد ولاية المسيلة في الجزائر، تظاهرة حاشدة؛ بعد أن لقي أحد المواطنين مصرعه إثر سقوطه في بئر منذ 3 أيام، دون تدخل قوات الحماية المدنية لإنقاذه.





وذكرت شبكة "توت سور ألجري" الجزائري أن أهالي الولاية طردوا وفدا حكوميا، كما تظاهروا أمام مقر الولاية، مطالبين باستقالة الوالي.









وأعلنت قوات الحماية الوطنية وفاة الشاب "عياش"، الذي لم يتم استخراج جسده من البئر حتى الآن، رغم مرور 3 أيام على وفاته.







