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ثقافة

بعد واقعة مسجد الفكهاني.. خبير ترميم يقترح خطة لحماية الآثار من الحرائق

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:39 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
طالب الدكتور سامح عباس، خبير ترميم المبانى التراثية، وتأهيل المواقع التراثية، بضرورة إعداد قاعدة بيانات بالمباني الأثرية التي توجد بها محلات تجارية، مع تصنيف أنشطتها ومعرفة مدى خطورة الأنشطة التي تشغلها المحال في حالات الحريق.

جاء ذلك على خلفية الحريق الذي نشب مؤخرًا في أحد المحال التجارية أسفل مسجد الفكهاني بالغورية، حيث قال "عباس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إنه ينبغي تركيب وحدات إنذار مبكر بالحريق، والتأكد من وجود وسائل الإطفاء الجاف بكل محل، وفي حال عدم وجود وسائل؛ ينبغي غلق المحلات المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.

وشدد على ضرورة أن يشترك في إعداد قاعدة البيانات لجنة عليا من الآثار والأوقاف والأحياء الواقعة في نطاقها المحلات التجارية، وإشراك فريق من الحماية المدنية وغيرها من من الجهات ذات الصلة وإصدار الكتيبات التعريفية بالحد من الحريق والسيطرة عليه حال حدوثه على أصحاب المحال عند تجديد الترخيص.

وقال: "ولا يقتصر تأثير الحرائق على المبنى الموجود به الحريق فقط،بل قد يمتد لمحيطه وتؤدي الحرائق الى أكثر من ضرر بالمنشآت الأثرية، نتيجة التأثير الحراري وما يحدثه من إتلاف وتغيرات في مواد البناء التقليدية والعناصر الزخرفية،خاصة أن أسقف تلك المباني خشبية وفي حال قوة الحريق فإن ذلك قد يؤدي إلى إحداث مشاكل انشائية في المباني الأثرية.

وحذ~ر من استخدام وسائل الإطفاء الرطب في حال حدوث حريق،لما له من خطورة وإحداث مزيد من الانهيار أو الإتلاف للمباني الأثرية،وينبغي الاقتصار على وسائل الإطفاء الجاف،لما لها تأثير أقل ضررًا من الإطفاء الرطب.

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