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توك شو

هنا الزاهد: كنت خرباها وأنا صغيرة.. وطلعت زكريا اللي مربيني

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:33 ص
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
حسام الحارتي
كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن طبيعة طفولتها قبل خوض مجال التمثيل، خصوصًا مع شقيقتيها "فرح" و"نور"، مُعلقة: "أنا كنت خرباها وأنا صغيرة، ومن بيت بنات تحسي إنهم ولاد شوية، وأنا نفسى أبقى كيوت حتى في المشاهد بحس إني مش كيوت خالص". 

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنها كانت تتعامل مع أسرته بطريقة مادية للغاية، مُتابعة "أنا أصلاً صوتي تخين وبحاول أكون كيوت، وهيبر أوي".

وفي صعيد آخر، علقت الفنانة هنا الزاهد على علاقتها بالفنان طلعت زكريا، قائلة: "زوج أمى منذ 15 سنة، وبعتبروا أبويا؛ علشان هو اللي مربيني"، موضحة أن ما تردّد مؤخرًا عن وجود خلاف بينهما؛ ليس صحيحاً علي الإطلاق.

وتابعت: "حضر خطوبتي، وفى صور كتير ليه فيها، ومفيش توتر خالص".

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