محمد أنور يروي أكثر المواقف الكوميدية مع الميرغني وعبد الرحمن.. فيديو

روى الفنان محمد أنور، مواقف كوميدية جمعته بالفنانين حمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، خلال شهر رمضان، قائلاً: "كنّا في رمضان وحمدي وعبدالرحمن اتخانقوا على اللي يقعد بجوار الشباك".





وتابع خلال لقائهم ببرنامج "قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، "محمد عبدالرحمن علشان الأقوى هو اللي قعد واتفاجئ بإعطاء أحد الشباب له شنطة سوداء".





وأوضح أن الفنان محمد عبدالرحمن أشاد بعمل الخير الذي يتواجد خلال الشهر المبارك، ليتفاجأ بإعطائه "شنطة زبالة".



