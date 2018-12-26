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الإبراشي ينفعل على ضيفته بسبب لقب دكتورة.. ونقيب العلاج الطبيعي: أنا جالي الضغط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:26 ص
الاعلامي وائل الابراشي
الاعلامي وائل الابراشي
حسام الحارتي
هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، سحر محمود، إخصائية تأهيل أطفال ومتخصصة في التخاطب، خلال لقائها معه ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E".

واعتذار الإبراشي علي الهواء لوصف سحر محمود بلقب "الدكتورة"؛ بعد اكتشافه أنها لن تحصل على هذا اللقب، قائلاً: "أستاذة سحر، أنا آسف إني قولت دكتورة".

وتابع: دا خطأ الإعداد، مينفعش إني أقدم حد إنه دكتور وهو مش دكتور، دي بقت موضة، لترد الأخرى موضحة أنها تعد رسالة دكتوراه في الوقت الحالي وعلى وشك الانتهاء منها، وأنها أخبرت الإعداد أن اسمها الدكتورة سحر باعتبار ما سيكون".

ومن جهة أخرى انفعل الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، بعد معرفته أن سحر محمود المُلقبة بالدكتورة "حاصلة علي ليسانس لغة عربية جامعة الأزهر" مُعلقًا: "أنا جالي الضغط وهروّح تعبان، انتي خريجة ليسانس لغة عربية جامعة الأزهر، والكلام ده ملهوش علاقة بالتعامل مع الأطفال".

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