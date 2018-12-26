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مرأة

انسي الكرش للأبد بكوب واحد من هذا المشروب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من السمنة وتخشين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة، خاصة أنك تتناولين طعاماً أكثر خلال فصل الشتاء ولديك شعور مستمر بالجوع؟.. إليك المشروب التالى الأسرع لزيادة التمثيل الغذائى وحرق وتفتيت الدهون يقدمه موقع بولد سكاى الهندى .

المكونات
• 3 ليمونات
• 125 جرام من الفجل
• 4 ملاعق صغيرة من العسل
• 4 ملاعق صغيرة من القرفة
• قطعة من الزنجبيل 

طريقة التحضير..
امزجي كل المكونات معًا فى الخلاط واسكبي المزيج في وعاء أو كوب يمكن إغلاقه بإحكام وضعيه في الثلاجة مغلقًا بإحكام.

تناولي ملعقة كبيرة من هذا المزيج يوميًا لتفقدي من وزنك بشكل دائم.. ويمكنك المواظبة على تناول كوب إلى كوبين من هذا المشروب لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة.

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