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ثقافة

محمد صلاح يروج لرواية تدعو إلى التحرر من احتلال الإنجليز

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:47 ص
صدى البلد
طارق موسى
تسبّب الفرعون المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى فى إحداث ضجة كبيرة حول رواية "كفاح أحمس" للأديب العالمى نجيب محفوظ؛ وذلك بعد نشره غلافها عبر تويتر، فى إشارة إلى أنه يعكف على قراءتها فى الوقت الحالى. 

ولمن لا يعرف فإن كفاح أحمس هى رواية تاريخية للروائي المصري نجيب محفوظ نشرت للمرة الأولى سنة 1944، وهي الثالثة بين رواياته التاريخية بعد عبث الأقدار (1939) ورادوبيس (1943) .

وتصوّر الرواية كفاح شعب مصر في سبيل استرداد حريته وطرد الغزاة الهكسوس من بلادهم، في إسقاط تاريخي للأحداث على كفاح الشعب المصري في أوائل القرن العشرين للتحرّر من الاحتلال البريطاني وتحقيق استقلاله.

وقال الراحل نجيب محفوظ عن هذه الراوية " أردت بذلك أن أقول إنه مثلما نجح الشعب المصري في تحقيق استقلاله في العصور الغابرة فإنه سينجح أيضًا في العصر الحديث".

ومزج نجيب محفوظ في روايته قصة كفاح أهل طيبة بقصة حب الملك أحمس، فالبطل أحمس رغم حصوله على النصر لم تغب عن ذهنه صورة تلك الأميرة القادمة من الصحراء (ابنة عدوه الهكسوسي) والتي ظلت ملامحها محفورة في قلبه كأول يوم رآها فيه على ظهر السفينة الفرعونية. ومع ذلك يضحي بعاطفته في سبيل طيبة.

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