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ثقافة

فن كتابة السيناريو.. ورشة عمل بمكتبة مصر الجديدة غداً

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
طارق موسى
أعلن د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ورشة عمل بعنوان فن كتابة السيناريو، تهدف إلى التعريف بأهمية السيناريو في أى عمل فنى حيث يعتبر الهيكل التنظيمى والإطار العام لها، حيث إن قصة العمل وموضوعه يتحددان من خلاله، وذلك في السادسة من مساء غدٍ، الخميس، في مكتبة مصر الجديدة .

وأشار "حلمى" إلي أن ورشة العمل تأتى من خلال استراتيجية الجمعية الهادفة للتوعية والتثقيف المجتمعى بشتى روافد المعرفة والعلوم بكافة فروعها.

من جانبها قالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة إن الورشة، التي الناقد عماد العادلى، يتناول فيها الكاتب الكبير والسيناريست عبدالرحيم كمال، أهمية السيناريو في أى عمل فنى حيث يساهم بشكل كبير في فهم النص الكتابي، من خلال تجسيده بشكل حي وعملي، وكذلك الحبكة والشخصيات.

يذكر أن الكاتب عبدالرحيم كمال هو صاحب رواية الكنز وبوابة الحانة، ومن أعماله التليفزيونية مسلسل يونس ولد فضة والنورس والخواجة عبدالقادر والرحايا.

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