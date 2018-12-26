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حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 في مصر والدول العربية والعالمية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:46 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وأوضحوا أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشاروا إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد حتى يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مساءً. 

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 21

مطروح 15 18

السلوم 14 17

سيوة 09 21

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 08 22

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 03 18

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 03 16

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 09 24

أسوان 07 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 19 24

أما عن العواصم العالمية والعربية:
مكة 32 20
المدينة 28 16
الرياض 23 10
المنامة 21 17
أبوظبي 25 16
الدوحة 23 15
الكويت 20 12
دمشق 14 4
بيروت 18 3
عمان 14 6
القدس 15 7
غزة 20 12
بغداد 17 9
مسقط 25 18
صنعاء 24 3
الخرطوم 34 18
طرابلس 17 11
تونس 16 6
الجزائر 17 8
الرباط 20 8
نواكشوط 28 14
أنقرة - 1 - 14
إسطنبول 4 1
اسلام آباد 17 2
نيودلهي 20 5
جاكرتا 31 24
بكين - 2 - 11
كوالالمبور 32 14
طوكيو 10 2
أثينا 8 3
روما 12 2
باريس 6 - 2
مدريد 12 1
برلين 7 4
لندن 8 4
مونتريال 4 - 12
موسكو - 8 - 10
نيويورك 6 -1
واشنطن 8 -1

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