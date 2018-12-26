خلال الامتحانات.. أطعمة تساعد على تفوق طفلك

تغفل الكثير من الأمهات الأطعمة الصحية التى يمكن تقديمها لأطفالهن خلال فترة الامتحانات ؛ لزيادة تركيزهم وتعزيز دورتهم الدموية ومنحهم النشاط .





وإليك قائمة بأهم تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .





-الخضروات الورقية ... تلعب دورا فى تعزيز قدرة الطفل ومحاربة النسيان ؛ لذا يجب إدخالها بإستمرار إلى قائمة الأطعمة التى تقدميها لطفلك .





- المكسرات .. من أهم الأطعمة لتقوية الذاكرة وتحسين الانتباه والاستيعاب بشكل كبير لغناها بالفيتامينات والألياف الغذائية التي تحسن القدرات الذهنية وتحد من الإصابة بمرض الزهايم





-الأسماك .. غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا 3 و تساعد في الوقاية من ألزهايمر وتحسن عمل الجهاز العصبي





-العسل .. الأكثر فائدة لطفلك على الإطلاق تناول ملعقة منه يوميا ترفع مناعة الطفل وتمنحه النشاط وقدرة أكبر على التركيز .



