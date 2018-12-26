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مرأة

خلال الامتحانات.. أطعمة تساعد على تفوق طفلك

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:51 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تغفل الكثير من الأمهات الأطعمة الصحية التى يمكن تقديمها لأطفالهن خلال فترة الامتحانات ؛ لزيادة تركيزهم وتعزيز دورتهم الدموية ومنحهم النشاط .

وإليك قائمة بأهم تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

-الخضروات الورقية ... تلعب دورا فى تعزيز قدرة الطفل ومحاربة النسيان ؛ لذا يجب إدخالها بإستمرار إلى قائمة الأطعمة التى تقدميها لطفلك .

- المكسرات .. من أهم الأطعمة لتقوية الذاكرة وتحسين الانتباه والاستيعاب بشكل كبير لغناها بالفيتامينات والألياف الغذائية التي تحسن القدرات الذهنية وتحد من الإصابة بمرض الزهايم

-الأسماك .. غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا 3 و تساعد في الوقاية من ألزهايمر وتحسن عمل الجهاز العصبي

-العسل .. الأكثر فائدة لطفلك على الإطلاق تناول ملعقة منه يوميا ترفع مناعة الطفل وتمنحه النشاط وقدرة أكبر على التركيز .

الشيكولاته .. تساهم في تقوية ذاكرة الطفل لغناها بالمعادن والفيتامينات والفلافونويدات، التي تعزز من تدفق الدم إلى خلايا المخ .

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