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مرأة

ريجيم لمحاربة السمنة بدون مجهود أو حرمان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تبحثين عن ريجيم مناسب لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة دون مجهود أو ضعفك أمام مغريات الطعام؟؛ إليك الريجيم الغذائى التالى لإنقاص الوزن، وكبح الشهية بسرعة لا تتوقعينها، يقدّمه موقع بولد سكاى الهندي.

الإفطار فى الثامنة صباحاً...

بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قليلة الدسم بالإضافة إلى ربع رغيف بلدي أو رغيف سن
+ كوب شاي بدون سكر مع قطعة واحدة من البسكويت و ثمرة من الفاكهة أو خيار.

الغداء .. 

قطعة من السمك أو قطعة من اللحم المشوي + 3 ملاعق أرز، وطبق كبير من السلطة.

وجبة العشاء في السابعة مساء. 

ثمرة فاكهة أو كوب عصير بدون سكر + 2 كوب زبادي.

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