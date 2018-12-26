المدرعات التركية تتدفق صوب الحدود السورية

بدأت تركيا في إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، بعد أيام قليلة على سحب أمريكا قواتها من المنطقة، مما ينذر باندلاع معارك وشيكة.





وقالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه تم نشر قافلة عسكرية تركية، مدعومة بمدافع الهاوتزر وبطاريات مدفعية، إلى جانب وحدات عسكرية مختلفة في منطقة إلبيلي الحدودية في محافظة كيليس.





وتابعت "كما تم إرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية أكاكالي وسيلانبمار".





وأضافت أن التعزيزات العسكرية ستتدفق بشكل "تدريجي" صوب الحدود، مشيرة إلى أن بعض القوات التركية دخلت بالفعل إلى سوريا.





ويأتي تكثيف النشاط العسكري التركي، فيما اتفقت أنقرة وواشنطن على التنسيق بشأن الانسحاب الأميركي، الذي اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة بالحرب على داعش، "طعنة في الظهر".





والثلاثاء، قال الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني (جماعة المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا في المنطقة) إن المعركة ستبدأ قريبا.





وأشار حمود إلى أنه يجري حاليا تعزيز كل القوات على الجبهة للوصول إلى الاستعداد الكامل للمعركة.



