64 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 55 عاملا بـأسوان للسياحة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة على صرف 64 ألفا و288 جنيهًا ، لـ 55 عاملا مضارًا من العاملين بشركة مصر أسوان للسياحة ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وتعثرها في صرف الأجور ، ووفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.





وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.