استعدادات مكثفة بالإسكندرية لافتتاح مشروع بشاير الخير 2.. صور

يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري بمنطقة غيط العنب " بشائر الخير 2" بالإسكندرية، والذي يهدف لتقطين آلاف الأسر من قاطني المساكن العشوائية داهمة الخطورة.



وخلال الأيام، تحولت الإسكندرية إلى ما يشبه خلية نحل تسابق الزمن للانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح المشروع الذي يضم ١٨ بلوك وعمارة فردية، بإجمالي ٣٧ عمارة، تشمل ١٨٦٩ وحدة سكنية مزودة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، فضلا عن المحال والمراكز التجارية.



وقام مسئولي المحافظة وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، بجوالات متكررة لزيارة مشروع "بشائر الخير 2" والطرق المؤدية له، لمتابعة تجهيزات المشروع الذي يأتي ضمن خطة تطوير العشوائيات غير الآمنة.



وتزينت دائرة مينا البصل بــ3000 علم بواقع 1500 علم الجمهورية، و1500 علم الإسكندرية، فضلا عن لافتات الترحيب، تم وضعها على على أعمدة الإنارة بمداخل المحافظة والطرق المؤدية لموقع المشروع المقرر افتتاحه.



ودفعت الإدارة المركزية لتجميل الإسكندرية بالتنسيق مع حي غرب بـ35 معدة لإزالة آلاف الأطنان من مخلفات الهدم والبناء من مشروعي "بشائر الخير 2" بغيط العنب و"بشائر الخير 3" بالقباري، وذلك بعدما تحول محيط المشروعين والطرق المؤدية إليهما خلال السنوات الماضية لمركز للتخلص من مخلفات هدم البناء المخالف بشكل غير قانوني.