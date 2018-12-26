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محافظات

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحان مادة حقوق الإنسان إلكترونيا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:23 ص
نائب رئيس جامعة الإسكندرية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير أعمال امتحان
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، عمليات سير امتحان مادة حقوق الإنسان والذي يجرى للمرة الأولى بالكلية الكترونيا، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد المنعم عميد الكلية.

وأشار "جابر"، إلى أن امتحان مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد يأتي في اطار إقرار الجامعة لهذه المادة كمقرر الكتروني تفاعلي مدمج كمطلب جامعة لأول مرة هذا العام.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطلاب كانوا خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام يدرسون المقرر الكترونيا من خلال موقع الجامعة والكليات من خلال فيديوهات وافية لشرح المادة العلمية بالإضافة لتدريب الطلاب على أسئلة موضوعية في صورة اختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ. 

ولفت "جابر"، إلى أن جميع طلاب كليات الآداب والتربية والسياحة والفنادق والتربية النوعية والطب البيطري أدوا امتحان المقرر بنظام التصحيح الالكتروني وسوف تعقد امتحانات إلكترونية للمقرر في بقية كليات الجامعة تباعا. 

وأدى ذلك إلى إقبال شديد وغير مسبوق من الطلاب لحضور امتحان مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، حيث أعدت الجامعة بنكا لأسئلة المقرر وتم اختيار أسئلة الامتحان منه مركزيا على مستوى الجامعة.

وأكد "جابر"، أن هذه التجربة تعد سبقا وفتحا كبيرا لإعداد طلاب جامعة الإسكندرية للتعليم الالكتروني.
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحان مادة حقوق الإنسان إلكترونيا
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحان مادة حقوق الإنسان إلكترونيا
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحان مادة حقوق الإنسان إلكترونيا
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحان مادة حقوق الإنسان إلكترونيا

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