رئيس جديد لمؤسسة البترول الكويتية

أصدر أمير دولة الكويت اليوم، الأربعاء، مرسومًا بتعيين هاشم سيد أحمد هاشم رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة البترول الكويتية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "ونص المرسوم رقم 374 لسنة 2018 على تعيين هاشم هاشم رئيسًا تنفيذيًا ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية".
وأضافت الوكالة: "كما نص المرسوم على تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم خالد صالح بوحمرة وسامي فهد الرشد وفاضل صقر علي صقر وجمال عبد الخالق النوري ومحمد عبد اللطيف محمد الفارس".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "ونص المرسوم رقم 374 لسنة 2018 على تعيين هاشم هاشم رئيسًا تنفيذيًا ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية".
وأضافت الوكالة: "كما نص المرسوم على تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم خالد صالح بوحمرة وسامي فهد الرشد وفاضل صقر علي صقر وجمال عبد الخالق النوري ومحمد عبد اللطيف محمد الفارس".