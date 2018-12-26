رئيس جديد لمؤسسة البترول الكويتية

أصدر أمير دولة الكويت اليوم، الأربعاء، مرسومًا بتعيين هاشم سيد أحمد هاشم رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة البترول الكويتية.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "ونص المرسوم رقم 374 لسنة 2018 على تعيين هاشم هاشم رئيسًا تنفيذيًا ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية".



وأضافت الوكالة: "كما نص المرسوم على تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم خالد صالح بوحمرة وسامي فهد الرشد وفاضل صقر علي صقر وجمال عبد الخالق النوري ومحمد عبد اللطيف محمد الفارس".



